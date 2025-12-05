Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, в котором сборная Кот-д'Ивуара победила Кюрасао.

Как сообщают Vesti.kz, встреча заключительного тура квартета Е прошла в Филадельфии (США) и завершилась со счетом 2:0. Победу Кот-д'Ивуару принес Николас Пепе, отметившийся дублем.

В трех матчах группового этапа сборная Кот-д'Ивуара набрала шесть очков и заняла в группе второе место, вслед за Германией оформив выход в плей-офф.

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