Предлагаем вашему вниманию видеообзор победы сборной Испании над Австрией в матче чемпионата мира-2026 по футболу.

Как сообщают Vesti.kz, встреча 1/16 финала прошла в Инглвуде (Лос-Анджелес, США) и завершилась со счетом 3:0. Дубль в составе победителей оформил Микель Оярсабаль, еще один гол на счету Педро Порро.

Испания вышла в 1/8-ю и за путевку в четвертьфинал сыграет с победителем пары Португалия - Хорватия.

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