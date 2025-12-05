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ЧМ-2026
Сегодня 04:17
 

Видео сухой победы на ЧМ по футболу, или как Испания выбила Австрию

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Видео сухой победы на ЧМ по футболу, или как Испания выбила Австрию Сборная Испании по футболу на ЧМ-2026. Фото: depositphotos/actionsports©

Предлагаем вашему вниманию видеообзор победы сборной Испании над Австрией в матче чемпионата мира-2026 по футболу.

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Предлагаем вашему вниманию видеообзор победы сборной Испании над Австрией в матче чемпионата мира-2026 по футболу.

Как сообщают Vesti.kz, встреча 1/16 финала прошла в Инглвуде (Лос-Анджелес, США) и завершилась со счетом 3:0. Дубль в составе победителей оформил Микель Оярсабаль, еще один гол на счету Педро Порро.

Испания вышла в 1/8-ю и за путевку в четвертьфинал сыграет с победителем пары Португалия - Хорватия. 

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