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ЧМ-2026
Сегодня 06:16
 

Видео драматичного матча, или как Германия вырвала путевку в плей-офф ЧМ-2026

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Видео драматичного матча, или как Германия вырвала путевку в плей-офф ЧМ-2026 Фото: instagram.com/dfb_team©

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча чемпионата мира-2026 по футболу, в котором Германия победила Кот-д'Ивуар.

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Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча чемпионата мира-2026 по футболу, в котором Германия победила Кот-д'Ивуар.

Как сообщают Vesti.kz, матч второго тура группы Е прошел на стадионе BMO Field в Торонто (Канада) и завершился победой бундестим со счетом 2:1. Причем немцы уступали по ходу встречи, а победу вырвали уже добавленное время.

Главным героем матча стал вышедший на замену Дениз Ундав, который оформил дубль.

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