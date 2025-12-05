Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча чемпионата мира-2026 по футболу, в котором Германия победила Кот-д'Ивуар.

Как сообщают Vesti.kz, матч второго тура группы Е прошел на стадионе BMO Field в Торонто (Канада) и завершился победой бундестим со счетом 2:1. Причем немцы уступали по ходу встречи, а победу вырвали уже добавленное время.

Главным героем матча стал вышедший на замену Дениз Ундав, который оформил дубль.

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