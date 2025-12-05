Сборная Панамы досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz. Решающим для нее стало поражение во втором туре группового этапа.

В рамках квартета L Панама встречалась с Хорватией и уступила со счетом 0:1. Встреча прошла в Торонто (Канада). Автором единственного гола стал хорватский нападающий Анте Будимир, который отличился на 54-й минуте.

После двух туров ситуация в группе L такая: по четыре очка у Англии и Ганы, три у Хорватии и ноль у Панамы. Судьба путевок в плей-офф решится в заключительном туре. 28 июня Панама сыграет с Англией, а Хорватия - с Ганой. Даже если Панама сенсационно победит, а Хорватия проиграет, то третье место займет Хорватия, которая победила в личной встрече.

Таким образом, следующий матч для сборной Панамы уже ничего не значит. А вот для остальных трех команд группы третий тур будет решающим. С положением команд можно ознакомиться здесь.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!