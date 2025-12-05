Турция - Парагвай: где и когда смотреть матч ЧМ-2026

Утром, 20 июня, на ЧМ-2026 состоится матч второго тура группового этапа между командами Турции и Парагвая, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы D пройдет в Сан-Франциско (США) и начнется в 08:00 по казахстанскому времени. Матч покажет телеканал Qazsport, а также официальный сайт телевещателя. Начало показа в 07:50.

Отметим, что и Турции и Парагваю необходимо добывать положительный результат в предстоящей игре. В первом туре парагвайцы разгромно уступили команде США (1:4), а турецкая сборная неожиданно оступилась в матче с Австралией (0:2).

В другом матче квартета сыграют США и Австралия.

США - Австралия: прямая трансляция матча ЧМ-2026

Турнирное положение в группе D

США - 3 очка; Австралия - 3; Турция - 0; Парагвай - 0.

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