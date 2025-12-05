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ЧМ-2026
Вчера 22:17
 

Турция - Парагвай: где и когда смотреть матч ЧМ-2026

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Турция - Парагвай: где и когда смотреть матч ЧМ-2026 ©instagram.com/millitakimlar

Утром, 20 июня, на ЧМ-2026 состоится матч второго тура группового этапа между командами Турции и Парагвая, сообщают Vesti.kz.

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Утром, 20 июня, на ЧМ-2026 состоится матч второго тура группового этапа между командами Турции и Парагвая, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы D пройдет в Сан-Франциско (США) и начнется в 08:00 по казахстанскому времени. Матч покажет телеканал Qazsport, а также официальный сайт телевещателя. Начало показа в 07:50.

Отметим, что и Турции и Парагваю необходимо добывать положительный результат в предстоящей игре. В первом туре парагвайцы разгромно уступили команде США (1:4), а турецкая сборная неожиданно оступилась в матче с Австралией (0:2).

В другом матче квартета сыграют США и Австралия.

США - Австралия: прямая трансляция матча ЧМ-2026

Турнирное положение в группе D

  1. США - 3 очка;
  2. Австралия - 3;
  3. Турция - 0;
  4. Парагвай - 0.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Санта-Клара   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 08:00   •   не начат
Турция
Турция
- : -
Парагвай
Парагвай
Кто победит в основное время?
Турция
Ничья
Парагвай
Проголосовало 52 человек

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