США - Австралия: прямая трансляция матча ЧМ-2026

Сегодня, в ночь с 19 на 20 июня, на ЧМ-2026 состоится матч второго тура группового этапа между сборными США и Австралии, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы D пройдет в Сиэтле и начнется в 00:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция встречи состоится на телеканале Qazsport и на сайте телевещателя. Начало в 23:50.

Отметим, что победа в этом матче гарантирует одной из команд выход в плей-офф турнира.

В первом туре США разгромили Парагвай со счетом 4:1, а австралийцы сенсационно забили два безответных мяча Турции.

Турнирное положение в группе D

США - 3 очка; Австралия - 3; Турция - 0; Парагвай - 0.

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