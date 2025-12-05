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ЧМ-2026
Вчера 18:11
 

США - Австралия: прямая трансляция матча ЧМ-2026

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США - Австралия: прямая трансляция матча ЧМ-2026 ©instagram.com/usmnt

Сегодня, в ночь с 19 на 20 июня, на ЧМ-2026 состоится матч второго тура группового этапа между сборными США и Австралии, сообщают Vesti.kz.

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Сегодня, в ночь с 19 на 20 июня, на ЧМ-2026 состоится матч второго тура группового этапа между сборными США и Австралии, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы D пройдет в Сиэтле и начнется в 00:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция встречи состоится на телеканале Qazsport и на сайте телевещателя. Начало в 23:50.

Отметим, что победа в этом матче гарантирует одной из команд выход в плей-офф турнира.

В первом туре США разгромили Парагвай со счетом 4:1, а австралийцы сенсационно забили два безответных мяча Турции.

Турнирное положение в группе D

  1. США - 3 очка;
  2. Австралия - 3;
  3. Турция - 0;
  4. Парагвай - 0.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Сиэтл   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 00:00   •   закончен
США
США
2:0
Австралия
Австралия
Кто победит в основное время?
США

47%

Ничья

11%

Австралия

42%

Проголосовало 38 человек

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