Главный тренер сборной Англии по футболу Томас Тухель прокомментировал победу своей команды над ДР Конго в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Немецкий специалист признался, что начало встречи получилось тяжелым, но его футболисты сумели сохранить веру в успех и переломить ход игры.

"Мы продолжали верить. Начало было ужасным. Первый удар – первый гол. Потом стало еще сложнее. После первого перерыва на воду мы взяли игру под свой контроль… Вышли запасные, приложили усилия, и мы выиграли. Заслуженно, но нам пришлось много работать. Нужно иметь такой настрой: если становится тяжело, значит, становится тяжело, но не теряйте терпение и веру. Парень [вратарь Мпаси] был невероятен, он делал такие сейвы", - цитирует Тухеля сайт ФИФА.

Напомним, что сборная Англии пропустила уже седьмой минуте, однако во втором тайме Харри Кейн оформил дубль и спас команду. В итоге команда Тухеля одержала волевую победу со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где теперь сыграет со сборной Мексики.

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