Тренер сборной Аргентины провёл переговоры с Месси о его участии на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони признался, что провёл частную встречу с капитаном команды Лионелем Месси, на которой стороны обсудили планы на чемпионат мира-2026, передают Vesti.kz.

Действующие чемпионы мира уже работают над стратегией защиты титула. Ожидается, что Месси станет частью этой кампании, несмотря на разговоры о возможном завершении им международной карьеры до начала турнира.

Участие Месси на ЧМ-2026 всё ещё под вопросом

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" пока не подтверждал своё участие, однако продолжает выступать на клубном уровне за "Интер Майами", и многие считают, что он сыграет ещё на одном крупном турнире на североамериканской земле.

Ранее Месси на вопрос о своём участии на ЧМ-2026 заявил, что в худшем случае, он будет смотреть трансляцию в прямом эфире.

Скалони подтвердил, что недавно вновь пообщался со своим капитаном — Месси находился в Аргентине во время паузы в сезоне МЛС. По данным FoxSports, главной темой общения стало участие 38-летнего футболиста на мундиале.

"Я встретился с Лео, потому что мы были рядом. Мы выпили кофе. Те, кто его знает, понимают, что он никогда не расслабляется. Он прирождённый боец. Он всегда хочет быть там, на поле. Это очень важно для его партнёров по команде — когда капитан ведёт себя именно так. Он всегда приезжает играть. Это наследие, которое он оставит. Те, кто придут после него, должны будут его принять", — заявил Скалони.

50 игроков сборной Аргентины ждут вызов на мундиаль

Скалони также признался, что на данный момент у него есть список примерно из 50 игроков, который будет сокращаться в ближайшие месяцы. По словам тренера, состав сборной Аргентины на ЧМ-2026 будет во многом напоминать команду, выигравшую турнир в Катаре (2022). Наставник отметил, что у него нет причин для серьёзных изменений, а действующие чемпионы заслужили право защищать титул.

С кем сыграет сборная Аргентины на ЧМ-2026

Сборная Аргентины попала в группу J чемпионата мира 2026 года. Турнир команда начнёт 26 июня матчем против Алжира в Канзас-Сити, после чего сыграет с Австрией и Иорданией.

Узбекистан сыграет с Португалией, а Мбаппе против Холанда. Итоги жеребьёвки ЧМ-2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!