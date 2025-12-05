Тренер Марокко указал на спорный эпизод в матче с Францией

Главный тренер сборной Марокко Мохамед Уахби после поражения от Франции в четвертьфинале чемпионата мира-2026 заявил, что первый гол соперника не должен был быть засчитан, передают Vesti.kz.

По мнению наставника марокканской команды, в атаке, которая завершилась голом Килиана Мбаппе, была игра рукой. Уахби считает, что именно из-за этого несколько его футболистов остановились, ожидая свистка арбитра.

"Этот гол стал следствием довольно спорного эпизода. Некоторые наши игроки прекратили играть, потому что увидели игру рукой. На мой взгляд, она действительно была. Должен ли был судья фиксировать это нарушение? Не знаю. Но этот момент вызвал у нас вопросы", – цитируют Уахби Goal.

Несмотря на претензии к работе судейской бригады, главный тренер Марокко признал, что Франция заслуженно считается одной из сильнейших команд турнира.

"Мы играли против очень мощного соперника. В первом тайме нам было крайне тяжело. К счастью, Яссин Буну великолепно справился с пенальти и оставил нас в игре. После перерыва команда выглядела гораздо лучше: мы надежнее действовали в обороне, спокойнее контролировали мяч и прибавили практически во всех компонентах. Если в первой половине некоторые футболисты только входили в игру, то после перерыва они действовали намного увереннее", – отметил специалист.

Уахби также подчеркнул, что вылет с чемпионата мира не изменит амбиций сборной Марокко. По его словам, команда намерена продолжать развиваться и бороться за высокие результаты на крупнейших международных турнирах.

Напомним, Франция первой пробилась в полуфинал чемпионата мира, обыграв Марокко со счетом 2:0. В полуфинале команда Дидье Дешама встретится с победителем четвертьфинального противостояния между Испанией и Бельгией, которые сыграют друг против друга 11 июля в 00:00 по казахстанскому времени.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике, а финал турнира состоится 19 июля.

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