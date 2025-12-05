Тренер Испании убрал звезду ПСЖ ради игрока "Барселоны" на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте пошел на смелый тактический шаг на чемпионате мира-2026, убрав из стартового состава Фабиана Руиса. Прошедший матч против Австрии подтвердил: без хавбека ПСЖ полузащита команды выглядит намного эффективнее, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

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Ранее Фабиан Руис и Педри дублировали функции друг друга, из-за чего полузащитник "Барселоны" был вынужден опускаться слишком глубоко назад. Теперь Де ла Фуэнте перешел на идеальное для себя трио в центре поля:

• Родри - отвечает за опорную зону и страховку защитников.

• Педри - получил свободу между линиями для связи с Ламином Ямалем и атакой.

• Дани Ольмо - действует на острие полузащиты, максимально близко к чужой штрафной.

Для Фабиана Руиса это не означает окончательный крест - он останется важной опцией для усиления физической мощи или удержания счета. Однако к решающим матчам плей-офф ЧМ Испания подходит с новой структурой, где Педри избавлен от черновой работы и готов полноценно дирижировать игрой "Красной фурии".

Испания в 1/8 финала ЧМ-2026 сыграет с Португалией. Матч пройдет в ночь на 7 июля и начнется в 00:00 по времени Астаны.

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