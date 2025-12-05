Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Вчера 20:39
 

Тренер Испании убрал звезду ПСЖ ради игрока "Барселоны" на ЧМ-2026

  Комментарии

Поделиться
Тренер Испании убрал звезду ПСЖ ради игрока "Барселоны" на ЧМ-2026 Луис де ла Фуэнте. ©Depositphotos/Musiu0

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте пошел на смелый тактический шаг на чемпионате мира-2026, убрав из стартового состава Фабиана Руиса. Прошедший матч против Австрии подтвердил: без хавбека ПСЖ полузащита команды выглядит намного эффективнее, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Поделиться

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте пошел на смелый тактический шаг на чемпионате мира-2026, убрав из стартового состава Фабиана Руиса. Прошедший матч против Австрии подтвердил: без хавбека ПСЖ полузащита команды выглядит намного эффективнее, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Видео сухой победы на ЧМ по футболу, или как Испания выбила Австрию

Ранее Фабиан Руис и Педри дублировали функции друг друга, из-за чего полузащитник "Барселоны" был вынужден опускаться слишком глубоко назад. Теперь Де ла Фуэнте перешел на идеальное для себя трио в центре поля:

• Родри - отвечает за опорную зону и страховку защитников.
• Педри - получил свободу между линиями для связи с Ламином Ямалем и атакой.
• Дани Ольмо - действует на острие полузащиты, максимально близко к чужой штрафной.

Для Фабиана Руиса это не означает окончательный крест - он останется важной опцией для усиления физической мощи или удержания счета. Однако к решающим матчам плей-офф ЧМ Испания подходит с новой структурой, где Педри избавлен от черновой работы и готов полноценно дирижировать игрой "Красной фурии".

Испания в 1/8 финала ЧМ-2026 сыграет с Португалией. Матч пройдет в ночь на 7 июля и начнется в 00:00 по времени Астаны.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   США, Филадельфия   •   1/8 финала, мужчины
5 июля 02:00   •   не начат
Парагвай
Парагвай
- : -
Франция
Франция
Кто победит в основное время?
Парагвай
Ничья
Франция
Проголосовало 184 человек

Реклама

Живи спортом!