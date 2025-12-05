Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия прокомментировал волевую победу над Сенегалом в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

По его словам, команда сумела изменить ход встречи благодаря вере в собственные силы и тактическим перестановкам.

"В футболе всегда возможно всё, если в это верить. Сила этой команды также заключается в игроках, выходящих на замену, потому что с одиннадцатью игроками невозможно добиться результатов. Мы внесли необходимые коррективы со второй половины первого тайма. Мы делали ключевые пасы слишком далеко от ворот, когда в этом не было необходимости. Мы исправили это, и игра улучшилась, хотя мы и пропустили второй гол", - цитирует Гарсию сайт ФИФА.

Напомним, что Бельгия выиграла у Сенегала со счетом 3:2. Уступая 0:2, команда совершила невероятный камбэк, сравняв за три минуты, а во втором дополнительном тайме забила пенальти.

В 1/8 финала команда Гарсии сыграет с победителем противостояния между сборными США и Боснии и Герцеговины.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!