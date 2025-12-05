Суперкомпьютер определил главного фаворита ЧМ-2026 по футболу

Суперкомпьютер Opta представил новый прогноз по поводу победителя чемпионата мира по футболу 2026 года, проходящего в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

Главным фаворитом является Франция, оформившая выход в четвертьфинал после победы над Парагваем (1:0). На этой стадии подопечные Дидье Дешама сыграют со сборной Марокко, разгромившей Канаду (3:0). Вероятность триумфа "трёхцветных" выросла уже до 31.42 процента.

Вторым в рейтинге фаворитов идет Аргентина - 15.47 процента. Действующие чемпионы мира 7 июля проведут матч 1/8 финала с Египтом.

Третьим в списке располагается Испания, на ее победу дают 12.81 процента. Команде Луиса Де ла Фуэнте в ночь на 7 июля предстоит сыграть нелегкий матч против Португалии.

6 июля сыграют Бразилия - Норвегия и Мексика - Англия, более подробная информация по этим играм приведена здесь.

Мундиаль стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

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