Защитник сборной Австрии Стефан Пош получил перелом челюсти в матче чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

Это случилось в первом туре турнира против Иордании. Выход футболиста в стартовом составе следующего матча против Аргентины, который состоится 22 июня, под вопросом. Однако ожидается, что он продолжит выступление на мундиале, играя в специальной маске.

Kieferbruch bei Stefan Posch bestätigt



Stefan Posch hat sich im WM-Auftaktspiel gegen Jordanien einen Kieferbruch zugezogen. Die Verletzung wurde nach einer durchgeführten CT-Untersuchung bestätigt.



Eine Operation ist nach aktuellem Stand nicht notwendig. Für den… pic.twitter.com/cTTZJTVIUu — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) June 18, 2026

Напомним, что Австрия победила Иорданию со счетом 3:1. Команды выступают в группе J вместе с Аргентиной и Алжиром.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!