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ЧМ-2026
Сегодня 03:49
 

Страшная травма на ЧМ-2026: футболист получил перелом челюсти

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Страшная травма на ЧМ-2026: футболист получил перелом челюсти Фото: x.com/oefb1904©

Защитник сборной Австрии Стефан Пош получил перелом челюсти в матче чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

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Защитник сборной Австрии Стефан Пош получил перелом челюсти в матче чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

Это случилось в первом туре турнира против Иордании. Выход футболиста в стартовом составе следующего матча против Аргентины, который состоится 22 июня, под вопросом. Однако ожидается, что он продолжит выступление на мундиале, играя в специальной маске.

Напомним, что Австрия победила Иорданию со счетом 3:1. Команды выступают в группе J вместе с Аргентиной и Алжиром.

 

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