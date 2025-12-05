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ЧМ-2026
Сегодня 10:11
 

Стартует плей-офф ЧМ-2026: где смотреть первый матч на вылет

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Стартует плей-офф ЧМ-2026: где смотреть первый матч на вылет ©instagram.com/canadasoccer

В ночь с 28 на 29 июня состоится первый матч на выбывание на чемпионате мира-2026 по футболу. Сыграют ЮАР и Канада, передают Vesti.kz

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В ночь с 28 на 29 июня состоится первый матч на выбывание на чемпионате мира-2026 по футболу. Сыграют ЮАР и Канада, передают Vesti.kz

Встреча 1/16 финала пройдёт на стадионе "Соу-Фай" в Лос-Анджелесе и начнётся в 00:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция также будет доступна на официальном сайте телеканала.

ЮАР с 4 очками стала второй в группе A, уступив Мексике (0:2), сыграв вничью с Чехией (1:1) и обыграв Южную Корею (1:0). Канада с 4 очками также заняла второе место в квартете В, сыграв вничью с Боснией (1:1), разгромив Катар (6:0) и проиграв Швейцарии (1:2).

Ранее определились все пары плей-офф ЧМ-2026, подробности - здесь.

Чемпионат мира стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Инглвуд   •   1/16 финала, мужчины
29 июня 00:00   •   не начат
ЮАР
ЮАР
- : -
Канада
Канада
Кто победит в основное время?
ЮАР
Ничья
Канада
Проголосовало 12 человек

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