Стало известно, что сказал тренер Испании футболистам перед полуфиналом ЧМ-2026

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира-2026 против Франции, передают Vesti.kz.

Специалист дал понять, что его команда готова пройти через любые испытания ради выхода в финал.

Наставник испанцев подчеркнул, что путь к большим победам всегда требует самоотдачи и жертв, поэтому его футболисты готовы бороться до конца, даже если ради результата придется терпеть и страдать.

"Юлий Цезарь говорил, что великие достижения невозможны без страданий. Если хочешь чего-то добиться, всегда приходится чем-то жертвовать. Мы готовы пройти через это", – цитируют де ла Фуэнте As.

Тренер также отметил, что, несмотря на уверенное выступление Испании на турнире, команда не собирается останавливаться на достигнутом и продолжает работать над своей игрой.

"Я каждый день повторяю своим игрокам, что мы способны стать еще сильнее, потому что уже сейчас являемся очень хорошей командой", – добавил специалист.

Отметим, что полуфинальный матч чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Франции состоится 15 июля. Начало встречи запланировано на 00:00 по казахстанскому времени.

Победитель противостояния станет первым финалистом чемпионата мира-2026. Вторую путёвку в финал разыграют Англия и Аргентина, которые встретятся сутками позже.

Напомним, чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня, а финальный матч мирового первенства состоится 19 июля.

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