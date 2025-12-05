Стало известно, как Аршавин попал на сектор болельщиков Узбекистана на ЧМ-2026

Болельщик московского ЦСКА Дмитрий рассказал необычную историю, как бывший форвард алматинского "Кайрата" Андрей Аршавин неожиданно оказался на трибуне с фанатами Узбекистана во время матча группового этапа чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Как Аршавин попал на узбекский сектор

Дмитрий рассказал, что за время поездки посетил пять городов и три стадиона, а один из самых запоминающихся эпизодов произошел на легендарной арене "Ацтека" в Мехико (Мексика), где прошла встреча Узбекистан - Колумбия (1:3).

"На ЧМ-2026 я проехал пять городов и три стадиона. На матче Узбекистан — Колумбия в Мехико заводил Аршавина на узбекский сектор. Получилось случайно: они снимали контент для беттингового проекта на "Ацтеке", но сидели где-то на верхотуре, где ничего интересного не происходило. А на узбекский сектор их не пускали без билета — ну и попросили нас провести. Мы дали им свои телефоны с электронными билетами. По ним они зашли на сектор, а потом другой болельщик Узбекистана вынес телефоны обратно. Узбеки быстро узнали и облепили Аршавина. Он минут пять побыл на секторе, сказал, что очень шумно, и убежал (смеётся)", — цитирует слова фаната "Чемпионат".

Исторический турнир для Узбекистана

Чемпионат мира-2026 стал дебютным в истории для сборной Узбекистана. Команда под руководством Фабио Каннаваро выступала в группе K, где встречалась со сборными Колумбии, Португалии и ДР Конго.

Однако дебют на мировом первенстве оказался непростым: узбекистанцы потерпели три поражения, не набрали ни одного очка и завершили борьбу уже после группового этапа, не сумев пробиться в плей-офф.

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