Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Сегодня 05:37
 

Шакира устроила горячие танцы в форме сборных ЧМ-2026 (видео)

  Комментарии

Поделиться
Шакира устроила горячие танцы в форме сборных ЧМ-2026 (видео) Шакира. Фото: depositphotos/DURAOFOTO©

Шакира вновь оказалась в центре внимания чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

Шакира вновь оказалась в центре внимания чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Колумбийская певица опубликовала в социальных сетях яркий видеоролик, в котором станцевала в футболках разных сборных, принимающих участие в мировом первенстве.

Видео появилось после завершения группового этапа, когда на турнире стартовали матчи плей-офф.


Напомним, именно Шакира стала главной звездой церемонии открытия ЧМ-2026. В дуэте с нигейским музыкантом Бурна Бой впервые исполнила вживую официальную песню чемпионата мира под названием Dai Dai.

Плей-офф чемпионата мира уже стартовал: сборная Канады обыграла Южную Африку со счетом 1:0 и стала первым участником 1/8 финала. 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!