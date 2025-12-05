Шакира вновь оказалась в центре внимания чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Колумбийская певица опубликовала в социальных сетях яркий видеоролик, в котором станцевала в футболках разных сборных, принимающих участие в мировом первенстве.

Видео появилось после завершения группового этапа, когда на турнире стартовали матчи плей-офф.

Напомним, именно Шакира стала главной звездой церемонии открытия ЧМ-2026. В дуэте с нигейским музыкантом Бурна Бой впервые исполнила вживую официальную песню чемпионата мира под названием Dai Dai.

Плей-офф чемпионата мира уже стартовал: сборная Канады обыграла Южную Африку со счетом 1:0 и стала первым участником 1/8 финала.

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