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ЧМ-2026
Сегодня 03:54
 

Сенегал уничтожил Ирак со счетом 5:0: видеообзор матча ЧМ-2026

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Сенегал уничтожил Ирак со счетом 5:0: видеообзор матча ЧМ-2026 Фото: depositphotos/thenews2.com©

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Сенегала и Ирака.

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Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Сенегала и Ирака.

Как сообщают Vesti.kz, встреча группы I завершилась со счётом 5:0. Этот успех позволил сборной Сенегала набрать три очка и занять третье место в группе.

Первые две строчки в квартете заняли Франция (9 очков) и Норвегия (6), которые напрямую вышли в плей-офф. Сенегал сохраняет шансы на выход в 1/16 финала как одна из лучших сборных, занявших третьи места. Судьба команды определится после завершения матчей в остальных группах.

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