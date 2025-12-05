Сборная Сенегала уверенно обыграла Ирак в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча группы I завершилась победой африканской команды со счетом 5:0.

Сенегальцы быстро вышли вперед - уже на четвертой минуте отличился Хабиб Диарра. После перерыва преимущество своей команды увеличил Исмаила Сарр, забивший на 56-й минуте.

Спустя еще три минуты продолжил разгром Ирака Пепе Гуйе, а на 71-й минуте он оформил дубль. Точку же поставил Илиман Ндиайе, забивший Ираку пятый гол на 82-й минуте.

При этом с 13-й минуты Ирак играл вдесятером после удаления за жесткий фол защитника Ребина Сулака.

Несмотря на крупную победу, Сенегал не сумел подняться выше третьего места в группе. Первое место заняла сборная Франции, которая в параллельном матче обыграла Норвегию (4:1). Норвежцы финишировали вторыми и также вышли в плей-офф.

Сборная Ирака завершила выступление на турнире на последнем месте в группе I, проиграв все три матча и не набрав ни одного очка.

Сенегал же с тремя очками ждет завершения группового этапа - путевки в плей-офф получат восемь лучших команд среди тех, кто станет третьими.

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