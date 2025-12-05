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ЧМ-2026
Вчера 18:18
 

Сборную Аргентины досмотрели перед матчем ЧМ-2026: реакция Месси стала вирусной

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Сборную Аргентины досмотрели перед матчем ЧМ-2026: реакция Месси стала вирусной ©x.com/argentina

Сборная Аргентины по футболу столкнулась с усиленными мерами безопасности перед матчем 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Кабо-Верде, передают Vesti.kz

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Сборная Аргентины по футболу столкнулась с усиленными мерами безопасности перед матчем 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Кабо-Верде, передают Vesti.kz

По прибытии в Майами аргентинская делегация прошла усиленный досмотр. Сотрудники полиции проверяли футболистов ручными металлодетекторами сразу после выхода из самолета.

Больше всего внимания привлек Лионель Месси. Видео с участием капитана сборной Аргентины во время проверки быстро стало вирусным и набрало почти два миллиона просмотров в социальной сети X (ранее Twitter).

Во время досмотра форвард улыбался и смеялся, однако, заметив, что сотрудник службы безопасности внимательно осматривает его багаж, сразу стал серьезнее.

Отметим, что сборная Аргентины под руководством Лионеля Скалони уверенно прошла групповой этап, набрав девять очков. В 1/16 финала ЧМ-2026 аргентинцы сыграют с Кабо-Верде. Встреча состоится 4 июля в 03:00. Сам чемпионат мира стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

Ранее Месси и сборной Аргентины уже предрекли вылет из плей-офф ЧМ-2026.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Майами   •   1/16 финала, мужчины
4 июля 03:00   •   не начат
Аргентина
Аргентина
- : -
Кабо-Верде
Кабо-Верде
Кто победит в основное время?
Аргентина
Ничья
Кабо-Верде
Проголосовало 1014 человек

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