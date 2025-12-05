Сборную Аргентины досмотрели перед матчем ЧМ-2026: реакция Месси стала вирусной

Сборная Аргентины по футболу столкнулась с усиленными мерами безопасности перед матчем 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Кабо-Верде, передают Vesti.kz.

По прибытии в Майами аргентинская делегация прошла усиленный досмотр. Сотрудники полиции проверяли футболистов ручными металлодетекторами сразу после выхода из самолета.

Больше всего внимания привлек Лионель Месси. Видео с участием капитана сборной Аргентины во время проверки быстро стало вирусным и набрало почти два миллиона просмотров в социальной сети X (ранее Twitter).

Во время досмотра форвард улыбался и смеялся, однако, заметив, что сотрудник службы безопасности внимательно осматривает его багаж, сразу стал серьезнее.

Watching Argentina board their flight outside the office is a good reminder: Next time you get annoyed by TSA, just remember, even Messi gets the metal detector 😂 pic.twitter.com/sa6iSYdfX0 — Josh Chavis (@JoshChavis65) July 1, 2026

Отметим, что сборная Аргентины под руководством Лионеля Скалони уверенно прошла групповой этап, набрав девять очков. В 1/16 финала ЧМ-2026 аргентинцы сыграют с Кабо-Верде. Встреча состоится 4 июля в 03:00. Сам чемпионат мира стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

Ранее Месси и сборной Аргентины уже предрекли вылет из плей-офф ЧМ-2026.

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