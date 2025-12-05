В сборной России по футболу выразили уверенность в выходе на ЧМ-2026

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев считает, что российская национальная команда точно пробилась бы на ЧМ-2026, если бы не международный бан, передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

— На фоне серии без поражений было много разговоров, что на ЧМ-2026 мы бы отобрались. Есть в этом уверенность?

— Есть! На предстоящем чемпионате мира, кстати, впервые сыграют 48 сборных.

— На ЧМ-2026 едут 16 сборных от Европы. Мы же — 18-я команда по рейтингу ФИФА, если убрать команды с остальных частей света.

— Мы перепрыгнули бы кого-нибудь и вышли в финальную часть, — заявил Писарев.

В течение 2025 года сборная России под руководством Валерия Карпина провела десять контрольных встреч. Команда одержала шесть побед, трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Последние матчи года россияне сыграли в ноябре. 12-го числа национальная команда разошлась миром с Перу в Санкт-Петербурге (1:1), а спустя три дня в Сочи уступила сборной Чили со счётом 0:2. Этот результат стал первым поражением для команды Карпина за последние четыре года.

Напомним, с 28 февраля 2022 года сборные и клубы из России отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА на неопределённый срок, в связи с чем национальная команда продолжает выступать исключительно в товарищеских матчах.

