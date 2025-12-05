В сборной Португалии признали неудачным выступление на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва подвел итоги выступления команды на чемпионате мира-2026 и не скрывал разочарования ранним вылетом, передают Vesti.kz.

Португальцы завершили борьбу на стадии 1/8 финала, уступив Испании со счетом 0:1. После матча Силва обратился к болельщикам в социальных сетях.

"Для нас это был неудачный чемпионат мира. Я очень разочарован тем, что наш путь завершился гораздо раньше, чем мы все ожидали. Выступать за сборную всегда было и будет для меня огромной честью. Хочу искренне поблагодарить всех португальцев за поддержку и веру в нашу команду", – написал футболист.

На групповом этапе сборная Португалии не потерпела ни одного поражения. Команда во главе с Криштиану Роналду разгромила Узбекистан со счетом 5:0, а затем сыграла вничью с ДР Конго и Колумбией. В первом раунде плей-офф португальцы обыграли Хорватию со счетом 2:1, но в 1/8 финала минимально уступили испанцам (0:1).

31-летний Силва провел на турнире четыре матча из пяти, но не отметился голами или результативными передачами. Всего на его счету 113 встреч за национальную команду.

Напомним, что ранее Бернарду Силва подписал контракт с мадридским "Реалом", рассчитанный до 30 июня 2028 года.

Звёздный новичок "Реала" может остаться вне состава на новый сезон

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!