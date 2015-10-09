Звёздный новичок "Реала" может остаться вне состава на новый сезон

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва, который этим летом пополнил состав мадридского "Реала", рискует начать новый сезон вне стартового состава, передают Vesti.kz.

В Мадриде пересмотрели планы на Силву

Как сообщает Diario AS, в клубе изменили отношение к роли португальца после его выступления на чемпионате мира-2026. Если ранее предполагалось, что главный тренер Жозе Моуринью видит своего соотечественника одним из ключевых игроков команды, то теперь его место в основе уже не считается гарантированным.

Моуринью рассчитывал на соотечественника

Бернарду Силва перебрался в "Реал" в статусе свободного агента после завершения многолетнего этапа карьеры в "Манчестер Сити". Изначально ожидалось, что опытный хавбек станет важной частью проекта Моуринью, однако после мирового первенства в руководстве клуба появились сомнения относительно его текущей формы и готовности быть игроком стартового состава.

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Контракт до 2028 года

Португалец подписал с мадридским клубом долгосрочное соглашение, рассчитанное до лета 2028 года.

До перехода в Испанию Бернарду Силва выступал за "Манчестер Сити" с 2017 года, где был одним из лидеров команды и носил капитанскую повязку. Теперь же ему предстоит доказать, что он способен завоевать место в основе "Реала" уже по ходу нового сезона.

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