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Испания
Сегодня 17:47
 

Звёздный новичок "Реала" может остаться вне состава на новый сезон

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Звёздный новичок "Реала" может остаться вне состава на новый сезон Бернарду Силва. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва, который этим летом пополнил состав мадридского "Реала", рискует начать новый сезон вне стартового состава, передают Vesti.kz.

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Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва, который этим летом пополнил состав мадридского "Реала", рискует начать новый сезон вне стартового состава, передают Vesti.kz.

В Мадриде пересмотрели планы на Силву

Как сообщает Diario AS, в клубе изменили отношение к роли португальца после его выступления на чемпионате мира-2026. Если ранее предполагалось, что главный тренер Жозе Моуринью видит своего соотечественника одним из ключевых игроков команды, то теперь его место в основе уже не считается гарантированным.

Моуринью рассчитывал на соотечественника

Бернарду Силва перебрался в "Реал" в статусе свободного агента после завершения многолетнего этапа карьеры в "Манчестер Сити". Изначально ожидалось, что опытный хавбек станет важной частью проекта Моуринью, однако после мирового первенства в руководстве клуба появились сомнения относительно его текущей формы и готовности быть игроком стартового состава.

Бернарду Силва в составе сборной Португалии на ЧМ-2026Фото: Depositphotos/thenews2.com

Контракт до 2028 года

Португалец подписал с мадридским клубом долгосрочное соглашение, рассчитанное до лета 2028 года.

До перехода в Испанию Бернарду Силва выступал за "Манчестер Сити" с 2017 года, где был одним из лидеров команды и носил капитанскую повязку. Теперь же ему предстоит доказать, что он способен завоевать место в основе "Реала" уже по ходу нового сезона.

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