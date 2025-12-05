Нападающий сборной Марокко Браим Диас назвал соперника, против которого ему хотелось бы сыграть в четвертьфинале чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его команда стала первым участником третьего раунда плей-офф. Марокко в матче 1/8 финала разгромило Канаду со счетом 3:0. Диас отметился двумя голевыми ассистами.

За выход в полуфинал Марокко сыграет с победителем матча Парагвай - Франция.

"Лучше, если Франция квалифицируется в следующий раунд. Потому что тогда я сыграю против своих одноклубников из мадридского "Реала", - цитирует Диаса инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х.

🚨🇫🇷 Brahim Diaz: “It’s BETTER if France qualify, because then I will face my teammates at Real Madrid!”, told Cope. pic.twitter.com/Lq1DEwQx3x — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2026

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