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ЧМ-2026
Сегодня 03:25
 

В сборной Марокко выбрали соперника по четвертьфиналу ЧМ-2026

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В сборной Марокко выбрали соперника по четвертьфиналу ЧМ-2026 Сборная Марокко по футболу на ЧМ-2026. Фото: depositphotos/actionsports©

Нападающий сборной Марокко Браим Диас назвал соперника, против которого ему хотелось бы сыграть в четвертьфинале чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Нападающий сборной Марокко Браим Диас назвал соперника, против которого ему хотелось бы сыграть в четвертьфинале чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его команда стала первым участником третьего раунда плей-офф. Марокко в матче 1/8 финала разгромило Канаду со счетом 3:0. Диас отметился двумя голевыми ассистами.

За выход в полуфинал Марокко сыграет с победителем матча Парагвай - Франция.

"Лучше, если Франция квалифицируется в следующий раунд. Потому что тогда я сыграю против своих одноклубников из мадридского "Реала", - цитирует Диаса инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х.

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