Капитан сборной Германии Йозуа Киммих высказался о причинах сенсационного поражения от Эквадора в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

Полузащитник признал, что соперник оказался более мотивированным и заслуженно добился победы.

“Атмосфера была невероятная, было много болельщиков Эквадора. Соперник сегодня больше хотел выиграть, чем мы. Особенно это чувствовалось во втором тайме. Они заслужили победу”, - сказал Киммих в интервью DAZN.

Напомним, сборная Германии проиграла Эквадору со счетом 1:2. Несмотря на поражение, бундестим вышла в плей-офф турнира, а Эквадор также продолжит борьбу за трофей, пробившись в 1/16 финала с третьего места в группе.

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