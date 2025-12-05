Главный тренер сборной Бельгии по футболу Руди Гарсия прокомментировал матч чемпионата мира-2026 против Ирана, сообщают Vesti.kz.

Напомним, встреча второго тура группы G завершилась нулевой ничьей. Одной из причин Гарсия назвал плохую атаку. Бельгия потеряла очки во втором матче подряд и осложнила себе выход в плей-офф.

"Нам не хватало эффективности в атаке. Я ожидал такой игры с почти 70% владения мячом, с множеством навесов и с большим количеством ударов. Мы попадали в цель, но недостаточно проверяли вратаря. Игра вдесятером тоже не помогла", - цитирует Гарсию сайт ФИФА.

В заключительном туре группового этапа бельгийцы сыграют с Новой Зеландией. В плей-офф выйдут команды, занявшие по итогам трех туров первые-вторые места в группах. А также путевки получат восемь лучших команд среди тех, кто станут третьими.

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