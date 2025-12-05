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ЧМ-2026
Сегодня 08:22
 

Сборная ЮАР сотворила историю на ЧМ-2026

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Сборная ЮАР сотворила историю на ЧМ-2026 ©instagram.com/bafanabafanaofficial/

Сборная ЮАР добилась исторического успеха на чемпионате мира-2026. В заключительном туре группового этапа африканская команда одержала победу над Южной Кореей и впервые в своей истории завоевала путёвку в плей-офф мундиаля, сообщают Vesti.kz.

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Сборная ЮАР добилась исторического успеха на чемпионате мира-2026. В заключительном туре группового этапа африканская команда одержала победу над Южной Кореей и впервые в своей истории завоевала путёвку в плей-офф мундиаля, сообщают Vesti.kz.

Благодаря этому результату южноафриканцы финишировали на втором месте в группе. Победителем квартета стала сборная Мексики, тогда как Чехия замкнула турнирную таблицу. Южная Корея завершила групповой этап на третьей позиции.

Южноафриканцы проводят свой четвертый чемпионат мира. В 1998, 2002 и в 2010 ЮАР не могла преодолеть групповую стадию.

Чемпионат мира-2026 проходит на полях США, Мексики и Канады. Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Действующим обладателем титула остаётся сборная Аргентины.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Инглвуд   •   Групповой этап, мужчины
26 июня 07:00   •   не начат
Турция
Турция
- : -
США
США
Кто победит в основное время?
Турция
Ничья
США
Проголосовало 385 человек

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