Сборная Японии лишилась главной звезды перед матчем с Бразилией на ЧМ-2026

Сборная Японии понесла серьезную кадровую потерю перед стартом плей-офф чемпионата мира-2026. Один из лидеров команды Такефуса Кубо не сможет принять участие в матче 1/16 финала против Бразилии, передают Vesti.kz.

Кубо продолжает восстанавливаться

Как сообщает ESPN, полузащитник испанского "Реал Сосьедада" получил повреждение мениска в заключительном матче группового этапа против сборной Нидерландов. Восстановление игрока идет медленнее ожидаемого.

По информации источника, Кубо по-прежнему занимается по индивидуальной программе и пока не приступил к тренировкам с мячом, поэтому не сможет помочь японской команде в игре против бразильцев.

Один из лидеров сборной

В минувшем сезоне 24-летний хавбек провел 27 матчей во всех турнирах в составе "Сосьедада". На его счету два забитых мяча и четыре результативные передачи.

Кубо считается одним из ключевых игроков сборной Японии, поэтому его отсутствие станет серьезным ударом для команды перед одним из самых важных матчей турнира.

Когда состоится матч

Поединок 1/16 финала чемпионата мира-2026 между сборными Японии и Бразилии пройдет в понедельник, 29 июня, на стадионе "Эн-Эр-Джи Стэдиум" в Хьюстоне (штат Техас, США). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по казахстанскому времени.

Победитель встречи выйдет в 1/8 финала и продолжит борьбу за главный трофей мирового первенства, которое проходит в США, Канаде и Мексике.

В "Ман Сити" отреагировали на выступление Хусанова против Португалии на ЧМ-2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!