Сборная Португалии решила судьбу главного тренера после вылета с ЧМ-2026

Роберто Мартинес официально покинул пост главного тренера сборной Португалии, передают Vesti.kz.

О завершении сотрудничества с 52-летним специалистом сообщила Португальская футбольная федерация (FPF). Решение было принято после окончания срока действия контракта, который завершился вскоре после вылета национальной команды с чемпионата мира-2026.

Напомним, в 1/8 финала мирового первенства португальцы уступили сборной Испании со счетом 0:1 и завершили борьбу за трофей. После этого Мартинес объявил, что не будет продлевать соглашение с федерацией.

В официальном заявлении FPF поблагодарила тренера и его штаб за работу, отметив их вклад в развитие национальной команды.

"Федерация футбола Португалии сообщает, что контрактные отношения с главным тренером национальной сборной Роберто Мартинесом и его тренерским штабом официально завершились. Мы благодарим Роберто Мартинеса и его штаб за профессионализм, самоотдачу и преданность, которые они демонстрировали на протяжении последних трех с половиной лет. Этот период запомнится победой в Лиге наций 2025 года, а также ответственным отношением к работе, уважением к нашей стране и португальскому футболу. Президент федерации уже начал поиск нового главного тренера, который продолжит развивать команду и поддерживать культуру побед, являющуюся одной из главных целей национальной сборной", – говорится в заявлении организации.

Отметим, что Мартинес возглавил сборную Португалии в 2023 году. За время работы он привел команду к победе в Лиге наций сезона-2024/25. На чемпионате Европы 2024 года португальцы дошли до четвертьфинала, где уступили Франции в серии пенальти после безголевой ничьей в основное и дополнительное время.

Напомним, Криштиану Роналду является капитаном национальной команды Португалии. Однако, после поражения от Испании в 1/8 финала 41-летний форвард объявил, что этот мундиаль стал последним в его карьере, тем самым поставив точку в своих выступлениях на чемпионатах мира.

Раскрыта судьба Анчелотти после вылета Бразилии с ЧМ-2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!