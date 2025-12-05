Сборная Марокко потеряла лучшего бомбардира перед матчем с Францией на ЧМ-2026

Сборная Марокко понесла серьезную потерю перед четвертьфиналом чемпионата мира-2026 по футболу против Франции, передают Vesti.kz.

Как сообщает ESPN, нападающий Исмаэль Сайбари пропустит ближайший матч из-за травмы подколенного сухожилия. Повреждение футболист получил в игре 1/8 финала против Канады, которую марокканцы выиграли со счетом 3:0.

Уже на 22-й минуте встречи Сайбари был вынужден покинуть поле.

Позже игрок прошел МРТ. Обследование показало небольшое повреждение подколенного сухожилия.

Главный тренер сборной Марокко Мохамед Уахби подтвердил, что Сайбари не успеет восстановиться к матчу с французами, но выразил надежду, что турнир для него еще не закончен.

"Все игроки готовы, кроме Сайбари. Для него этот матч пройдет слишком рано. Но я надеюсь, что он не выбыл до конца турнира", – сказал Уахби.

Отметим, что Сайбари уже успел добиться заметных успехов как на клубном, так и на международном уровне.

До перехода в мюнхенскую "Баварию" он выступал за нидерландский ПСВ, где уже собрал коллекцию трофеев.

Вместе с клубом Сайбари трижды становился чемпионом Нидерландов - в сезонах 2023/24, 2024/25 и 2025/26, выигрывал Кубок Нидерландов в сезоне 2022/23, а также трижды завоевывал Суперкубок страны - в 2022, 2023 и 2025 годах.

На международном уровне одним из главных достижений футболиста стала победа на молодежном Кубке африканских наций до 23 лет в составе сборной Марокко в 2023 году.

Также Сайбари забил три гола на ЧМ‑2026 и является лучшим бомбардиром марокканцев.

Напомним, что матч 1/4 финала ЧМ-2026 между Францией и Марокко пройдет в ночь на 10 июля и начнется в 01:00 по казахстанскому времени.

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