Сборная Египта оказалась в центре инцидента перед матчем 1/16 финала ЧМ-2026

Накануне матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 между сборными Египта и Австралии в Далласе произошел неприятный инцидент, передают Vesti.kz.
По информации журналиста Микки Жуниора, в отеле, где остановилась сборная Египта, возникло напряжение между представителями американских служб безопасности и членами египетской делегации.
Подробности случившегося пока не раскрываются.
При этом сообщается, что ситуацию удалось быстро урегулировать. Инцидент не перерос в серьезный конфликт и никак не сказался на подготовке египетской команды к предстоящей встрече.
Матч Австралия – Египет состоится 3 июля на стадионе в Арлингтоне. Начало игры запланировано на 23:00 по казахстанскому времени.
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🚨 Tensions reported in Dallas— Micky Jnr (@MickyJnr__) July 2, 2026
There were reports of tension between American security personnel and officials from the Egypt national team at the team hotel in Dallas. 🇪🇬🇺🇸
Details remain unclear at this stage, with the situation believed to have been resolved or contained.… pic.twitter.com/06FiYjd6t8
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