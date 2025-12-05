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ЧМ-2026
Сегодня 14:51
 

Сборная Египта оказалась в центре инцидента перед матчем 1/16 финала ЧМ-2026

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Сборная Египта оказалась в центре инцидента перед матчем 1/16 финала ЧМ-2026 ©Depositphotos/mdisk2514@gmail.com

Накануне матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 между сборными Египта и Австралии в Далласе произошел неприятный инцидент, передают Vesti.kz

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Накануне матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 между сборными Египта и Австралии в Далласе произошел неприятный инцидент, передают Vesti.kz

По информации журналиста Микки Жуниора, в отеле, где остановилась сборная Египта, возникло напряжение между представителями американских служб безопасности и членами египетской делегации.

Подробности случившегося пока не раскрываются.

При этом сообщается, что ситуацию удалось быстро урегулировать. Инцидент не перерос в серьезный конфликт и никак не сказался на подготовке египетской команды к предстоящей встрече.

Матч Австралия – Египет состоится 3 июля на стадионе в Арлингтоне. Начало игры запланировано на 23:00 по казахстанскому времени.

Клуб Бундеслиги заинтересовался игроком сборной Узбекистана

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Чемпионат мира 2026   •   США, Арлингтон   •   1/16 финала, мужчины
Сегодня 23:00   •   не начат
Австралия
Австралия
- : -
Египет
Египет
Кто победит в основное время?
Австралия
Ничья
Египет
Проголосовало 34 человек

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