Сборная Бразилии получила звёздное усиление на ЧМ-2026

Сборная Бразилии по футболу получила долгожданное усиление перед третьим матче группового этапа чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Звёздный нападающий Неймар полностью восстановился после травмы икроножной мышцы и впервые почти за месяц провел полноценную тренировку в общей группе.

По информации AS, во время тренировки Винисиус Жуниор практически не отходил от Неймара, поддерживая партнера после его возвращения в общую группу.

Один из лидеров нынешней сборной Бразилии сопровождал своего кумира на протяжении всей тренировки, подчеркивая особое отношение к легенде национальной команды.

Сам Винисиус не скрывает, насколько важным считает возвращение партнера:

"Неймар очень важен для нашей команды. Мы надеемся, что он сможет сыграть уже в следующем матче. Все рады его прогрессу. Для нас большое значение имеет уже то, что он снова тренируется вместе с командой. Он мой кумир и всегда поддерживал меня", – признался вингер мадридского "Реала".

Отметим, что после победы над Гаити главный тренер бразильцев Карло Анчелотти подтвердил, что рассчитывает предоставить Неймару игровое время в предстоящем матче против Шотландии.

Однако тренерский штаб не собирается форсировать события и намерен внимательно следить за состоянием футболиста.

Напомним, что в последний раз Неймар выходили на поле вместе в футболке сборной Бразилии еще летом 2023 года в матче против Сенегала.

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Добавим, что сборная Бразилии довела свой актив до четырех очков. Столько же имеет и Марокко, с которым бразильцы сыграли вничью (1:1) в первом туре. Судьба первого места в группе может решиться уже в заключительном туре: 25 июня Бразилия сыграет с Шотландией, а Марокко встретится с Гаити.

Напомним, в плей-офф чемпионата мира выйдут по две сильнейшие команды из каждой группы, а также восемь лучших сборных среди занявших третьи места.

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