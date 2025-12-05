Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Сегодня 16:35
 

Сборная Бразилии получила звёздное усиление на ЧМ-2026

  Комментарии

Поделиться
Сборная Бразилии получила звёздное усиление на ЧМ-2026 ©depositphotos.com/delmiro@gmail.com

Сборная Бразилии по футболу получила долгожданное усиление перед третьим матче группового этапа чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz

Поделиться

Сборная Бразилии по футболу получила долгожданное усиление перед третьим матче группового этапа чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz

Звёздный нападающий Неймар полностью восстановился после травмы икроножной мышцы и впервые почти за месяц провел полноценную тренировку в общей группе.

По информации AS, во время тренировки Винисиус Жуниор практически не отходил от Неймара, поддерживая партнера после его возвращения в общую группу.

Один из лидеров нынешней сборной Бразилии сопровождал своего кумира на протяжении всей тренировки, подчеркивая особое отношение к легенде национальной команды.

Сам Винисиус не скрывает, насколько важным считает возвращение партнера:

"Неймар очень важен для нашей команды. Мы надеемся, что он сможет сыграть уже в следующем матче. Все рады его прогрессу.

Для нас большое значение имеет уже то, что он снова тренируется вместе с командой. Он мой кумир и всегда поддерживал меня", – признался вингер мадридского "Реала".

Отметим, что после победы над Гаити главный тренер бразильцев Карло Анчелотти подтвердил, что рассчитывает предоставить Неймару игровое время в предстоящем матче против Шотландии.

Однако тренерский штаб не собирается форсировать события и намерен внимательно следить за состоянием футболиста.

Напомним, что в последний раз Неймар выходили на поле вместе в футболке сборной Бразилии еще летом 2023 года в матче против Сенегала. 

Тренер сборной Ирака придумал необычный способ остановить Мбаппе на ЧМ-2026

Добавим, что сборная Бразилии довела свой актив до четырех очков. Столько же имеет и Марокко, с которым бразильцы сыграли вничью (1:1) в первом туре. Судьба первого места в группе может решиться уже в заключительном туре: 25 июня Бразилия сыграет с Шотландией, а Марокко встретится с Гаити.

Напомним, в плей-офф чемпионата мира выйдут по две сильнейшие команды из каждой группы, а также восемь лучших сборных среди занявших третьи места.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   Мексика, Сапопан   •   Групповой этап, мужчины
24 июня 07:00   •   не начат
Колумбия
Колумбия
- : -
ДР Конго
ДР Конго
(ДР Конго)
Кто победит в основное время?
Колумбия
Ничья
ДР Конго
Проголосовало 44 человек

Реклама

Живи спортом!