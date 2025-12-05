Сборная Англии получила мощное усиление на матчи плей-офф ЧМ-2026

Сборная Англии близка к возвращению одного из своих ключевых футболистов перед стартом плей-офф чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Полузащитник лондонского "Арсенала" Деклан Райс, вероятнее всего, сможет принять участие в матче 1/16 финала против сборной ДР Конго.

Райс близок к возвращению

Как сообщает BBC, главный тренер английской команды Томас Тухель с оптимизмом оценивает шансы хавбека выйти в стартовом составе уже в ближайшей встрече.

По информации источника, Райс возобновил тренировки в общей группе и продолжает восстановление после травмы. В тренерском штабе рассчитывают, что к игре плей-офф полузащитник будет полностью готов.

Почему пропустил последний матч

Напомним, Деклан Райс не сыграл в заключительном туре группового этапа против Панамы, в котором англичане одержали победу со счетом 2:0.

Полузащитник получил повреждение икроножной мышцы во встрече второго тура с Ганой (0:0), после чего медицинский штаб решил не рисковать здоровьем одного из лидеров команды.

В минувшем сезоне Расй провёл 55 матчей за "Арсенал" во всех турнирах, забил пять голов и отдал 11 результативных передач. На данный момент Transfermarkt оценивает игрока в 120 миллионов евро.

Фото: Depositphotos/m.iacobucci.tiscali.it

Англия начинает путь в плей-офф

На групповом этапе сборная Англии набрала семь очков и уверенно заняла первое место в квартете L, обеспечив себе прямую путевку в плей-офф.

Матч 1/16 финала чемпионата мира-2026 против сборной ДР Конго состоится 1 июля. Возвращение Райса может стать важным усилением для команды Томаса Тухеля в борьбе за выход в следующую стадию турнира.

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