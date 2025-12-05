Сборная Англии лишилась основного игрока перед матчем 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Англии понесла кадровую потерю перед матчем 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Мексики, сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Sky Sports Роба Дорсетта, защитник лондонского "Тоттенхэма" Джед Спенс пропустит предстоящую встречу из-за проблем со здоровьем. Из-за этого 25-летний футболист не сможет помочь своей национальной команде в важнейшем матче плей-офф.

Сообщается, что тренерский штаб англичан рассматривает сразу несколько вариантов замены. На позиции правого защитника могут сыграть полузащитник "Арсенала" Деклан Райс или защитник леверкузенского "Байера" Джарелл Куанса.

На нынешнем чемпионате мира Спенс принял участие во всех четырех матчах сборной Англии, однако результативными действиями не отметился.

Матч 1/8 финала между сборными Мексики и Англии состоится 6 июля на легендарном стадионе "Ацтека" в Мехико. Стартовый свисток прозвучит в 05:00 по казахстанскому времени.

Мексика - Англия: где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2026

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