Мексика - Англия: где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2026

Утром 6 июля состоится матч 1/8 финала чемпионата мира-2026, в котором сборная Мексики встретится с Англией, передают Vesti.kz.

Прямая трансляция матча Мексика - Англия

Игра пройдет на легендарном стадионе "Ацтека" в Мехико (Мексика). Стартовый свисток прозвучит в 05:00 по казахстанскому времени.

В прямом эфире встречу покажет телеканал Qazsport. Также трансляция будет доступна на официальном сайте вещателя.

Ориентировочные составы

Мексика:

Ранхель — Санчес, Монтес, Васкес, Гальярдо — Мора, Лира, Ромо — Альварадо, Рауль Хименес, Киньонес.

Англия:

Пикфорд — Спенс, Конса, Гехи, О'Райли — Андерсон, Райс — Сака, Беллингем, Гордон — Кейн.

Что на кону

Победитель противостояния продолжит борьбу за титул и выйдет в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет с сильнейшей командой пары Бразилия — Норвегия.

Напомним, чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир стартовал 11 июня, а финальный матч состоится 19 июля.

Бразилия - Норвегия: прямая трансляция матча за четвертьфинал ЧМ-2026

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