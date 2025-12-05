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ЧМ-2026
Вчера 15:51
 

Бразилия - Норвегия: прямая трансляция матча за четвертьфинал ЧМ-2026

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Бразилия - Норвегия: прямая трансляция матча за четвертьфинал ЧМ-2026 Сборная Бразилии по футболу. ©Depositphotos/thenews2.com

Сегодня, в ночь на 6 июля, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира-2026, в котором встретятся сборные Бразилии и Норвегии, передают Vesti.kz.

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Сегодня, в ночь на 6 июля, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира-2026, в котором встретятся сборные Бразилии и Норвегии, передают Vesti.kz.

Где и когда смотреть матч

Игра пройдет на стадионе "Мидоулэндс" в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по казахстанскому времени.

В прямом эфире встречу покажет телеканал Qazsport. Также трансляция будет доступна на официальном сайте вещателя.

Ориентировочные составы

Бразилия:

  • Алиссон — Данило, Габриэл, Маркиньос, Д. Сантос — Б. Гимарайнс, Каземиро — Райан, Неймар, Винисиус — Кунья.

Норвегия:

  • Нюланд — Педерсен, Айер, Хеггем, Волфе — Эдегор, Берге, Берг — Сёрлот, Холанд, Нуса.

Победитель этого противостояния выйдет в четвертьфинал чемпионата мира-2026, где встретится с сильнейшей командой пары Мексика — Англия.

Чемпионат мира, проходящий в США, Канаде и Мексике, стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Ист-Рутерфорд   •   1/8 финала, мужчины
Сегодня 01:00   •   закончен
Бразилия
Бразилия
1:2
Норвегия
Норвегия
Кто победит в основное время?
Бразилия

65%

Ничья

11%

Норвегия

23%

Проголосовало 338 человек

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