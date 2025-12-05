Голевой пас, который Мохамед Салах сделал в матче чемпионата мира-2026 по футболу, стал уникальным, сообщают Vesti.kz.

Сборная Египта, за которую играет знаменитый футболист, сыграла вничью с Бельгией на старте турнира. Игра завершилась со счетом 1:1. "Фараоны" первыми повели, Салах отдал голевой ассист.

По данным Opta, Салах стал первым африканским футболистом в истории чемпионатов мира, который отметился результативным действием в свой день рождения. В день игры ему исполнилось 34 года.

34 - With his assist for Egypt's opening goal against Belgium, Mohamed Salah is the first African player on record (since 1966) to register a FIFA World Cup goal involvement on their birthday.



Celebrations. pic.twitter.com/t0xcctY1TC — OptaJoe (@OptaJoe) June 15, 2026

Отметим, что в группе G, помимо Египта и Бельгии, также выступают Новая Зеландия и Иран. В плей-офф по итогам группового этапа выйдут команды, занявшие в своих квартетах первые и вторые места, также восемь лучших сборных среди тех, кто станут третьими.

ВСЕ НОВОСТИ ЧМ-2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!