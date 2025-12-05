Капитан сборной Египта Мохамед Салах признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу против Австралии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч, состоявшийся в Арлингтоне (США), завершился вничью - 1:1. Победитель определился только в серии пенальти, где сборная Египта оказалась сильнее - 4:2.

Примечательно, что 34-летний форвард не отметился ни забитым мячом, ни голевой передачей в основное или дополнительное время. Тем не менее именно ему ФИФА решила присудить индивидуальную награду по итогам встречи.

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Салах хладнокровно забил свой послематчевый пенальти, исполнив эффектную "паненку", а египтяне безошибочно реализовали все четыре удара.

Благодаря этой победе команда Салаха пробилась в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграет с победителем матча Аргентина - Кабо-Верде.

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