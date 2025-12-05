Роналду спас Португалию и получил заслуженную награду на ЧМ-2026

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду был признан лучшим игроком матча 1/16 финала ЧМ-2026 против Хорватии, в котором его команда одержала волевую победу со счётом 2:1, сообщают Vesti.kz.

41-летний форвард появился на поле с первых минут и покинул его на 81-й минуте встречи. На 68-й минуте Роналду хладнокровно реализовал пенальти, восстановив равновесие в счёте и положив начало камбэку португальцев. Ранее, на 61-й минуте, Криштиану уже отправил мяч в сетку, однако после проверки эпизода арбитры отменили взятие ворот, зафиксировав положение вне игры.

Теперь сборную Португалии ждёт принципиальное противостояние с Испанией в 1/8 финала мирового первенства.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля на полях Канады, США и Мексики. Действующим обладателем титула остаётся сборная Аргентины.

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