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ЧМ-2026
Сегодня 07:20
 

Роналду спас Португалию и получил заслуженную награду на ЧМ-2026

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Роналду спас Португалию и получил заслуженную награду на ЧМ-2026 ©instagram.com/portugal

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду был признан лучшим игроком матча 1/16 финала ЧМ-2026 против Хорватии, в котором его команда одержала волевую победу со счётом 2:1, сообщают Vesti.kz.

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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду был признан лучшим игроком матча 1/16 финала ЧМ-2026 против Хорватии, в котором его команда одержала волевую победу со счётом 2:1, сообщают Vesti.kz.

41-летний форвард появился на поле с первых минут и покинул его на 81-й минуте встречи. На 68-й минуте Роналду хладнокровно реализовал пенальти, восстановив равновесие в счёте и положив начало камбэку португальцев. Ранее, на 61-й минуте, Криштиану уже отправил мяч в сетку, однако после проверки эпизода арбитры отменили взятие ворот, зафиксировав положение вне игры.

Теперь сборную Португалии ждёт принципиальное противостояние с Испанией в 1/8 финала мирового первенства.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля на полях Канады, США и Мексики. Действующим обладателем титула остаётся сборная Аргентины.


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Чемпионат мира 2026   •   США, Арлингтон   •   1/16 финала, мужчины
Сегодня 23:00   •   не начат
Австралия
Австралия
- : -
Египет
Египет
Кто победит в основное время?
Австралия
Ничья
Египет
Проголосовало 34 человек

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