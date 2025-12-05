Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала чемпионата мира-2026, в котором его команде предстоит сыграть против Испании, сообщают Vesti.kz со ссылкой на AS.

По словам 41-летнего форварда, команда соперника многие годы остается одной из сильнейших в мировом футболе и неизменно входит в число претендентов на титулы.

"У меня особая привязанность к Испании. Моя семья практически испанцы, у меня там бизнес... Испания всегда претендует на победу в любом соревновании. Мы знаем, что они уже побеждали, они фавориты, они уже выигрывали, и у них больше титулов, чем у Португалии. Но игроки другие. Жара, даже несмотря на кондиционеры. Победит тот, кто лучше справится с деталями. У меня есть предчувствие, что мы победим. Посмотрим. Это будет очень тяжелая битва, и нам нужно верить, действовать быстро и смело", - прокомментировал знаменитый португалец.

Роналду также высказался о 18-летнем Ламине Ямале. Он уверен, что молодого футболиста ждет большое будущее.

Ямаль против Роналду: Испания и Португалия сыграют за выход в четвертьфинал ЧМ

"Ламин - игрок с блестящим будущим. Я не смотрел ни одного матча Испании, видел только фрагмент игры против Кабо-Верде, но, как я уже сказал, у него очень светлое будущее. Но я смотрю на Испанию в целом как на команду. Они очень хороши, играют очень хорошо, и будет сложный матч", - добавил Роналду.

Матч Португалия - Испания по казахстанскому времени состоится в ночь с 6 на 7 июля, начало - в 00:00. Победитель сыграет в четвертьфинале с лучшим пары США - Бельгия.

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