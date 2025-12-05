Это реально случится? 5 безумных фактов о матче Испания - Аргентина в финале ЧМ-2026

В ночь с 19 на 20 июля в Ист-Ратерфорде (Нью-Джерси, США) состоится финальный матч ЧМ-2026 - Испания против Аргентины. Корреспондент Vesti.kz озвучил несколько безумных фактов вокруг этого противостояния, что должно подогреть и без того накалённый интерес к матчу.

Сборная Испании во второй раз в истории сыграет в финале мундиаля (в 2010-м они стали лучшими), а аргентинцы вышли в финал в третий раз за последние четыре турнира. Всего это будет седьмой финал для них, пока статистика в решающих матчах равная - по три победы и поражения.

Безупречность в финалах или впервые со времен Пеле

Победа сборной Испании укрепит их статус безупречных финалистов. В XXI веке они уже провели четыре крупных финала, в которых одержали четыре победы, взяв три чемпионата Европы (2008, 2012, 2024) и один чемпионат мира (2010).

Что касается сборной Аргентины, то альбиселесте могут стать третьей командой в истории, которой удастся выиграть второй чемпионат подряд. Ранее это удавалось только Италии (1934, 1938) и Бразилии (1958, 1962) во времена Пеле.

Впервые за 96 лет финал на одном языке

Только один раз в истории, на самом первом мировом первенстве в 1930 году, случался финал между сборными двух стран, которые говорят на одном языке. Тогда, 96 лет назад, Уругвай в финале обыграл как раз Аргентину - 4:2.

Теперь же любителей футбола ждёт ещё один испаноязычный финал. На сей раз Аргентине будет противостоять команда Испании. Посмотрим, к чему это в итоге приведёт.

Ещё никогда в финалах ЧМ не играли лидеры рейтинга ФИФА

А вот тут момент действительно исторический, потому что такое произойдёт впервые в истории. Лидеры рейтинга ФИФА сыграют друг с другом в финале мундиаля.

На данный момент сборная Аргентины занимает первое место в рейтинге, а чемпионы Европы из Испании идут вторыми.

Первая битва между Ямалем и Месси: а будет ли такое ещё?

18 лет назад Лионель Месси, будучи восходящей звездой "Барселоны", купал полугодовалого младенца в специальной благотворительной акции, и этим малышом был не кто иной, как Ламин Ямаль.

Эта история была в тренде пару лет назад, когда футбольный мир понял, что этот парень действительно способен стать следующей легендой "Барселоны". Сейчас именно Ламин является "десяткой" каталонцев, которой на протяжении многих лет был Месси.

19-летний Ямаль против 39-летнего Месси. Их пути всё же пересекутся, хотя шансов было не так много. И не исключено, что это будет первый и последний матч между ними, ведь они находятся на разных этапах карьеры, выступают за клубы из разных континентов, за сборные из разных конфедераций, и такие встречи возможно разве что на чемпионатах мира или в товарищеских встречах.

Многих зрителей, особенно болельщиков "Барселоны", будет разрывать на части во время этой игры, тут слишком много чувств и много родного.

Первая игра Испании и Аргентины в плей-офф ЧМ

Всего эти сборные играли друг с другом 14 раз. У обеих команд по шесть побед, ещё две встречи завершились ничьей. Разница голов - 19:18 в пользу испанцев.

Последняя игра между ними прошла в марте 2018 года - это был товарищеский матч в Мадриде, который закончился разгромной победой испанцев со счётом 6:1. В составе победителей хет-трик оформил Иско, а у проигравших в составе не было Лионеля Месси. С тех пор состав испанцев обновился на все 100 процентов, а у аргентинцев всё ещё в команде Николас Отаменди, Николас Тальяфико и Лаутаро Мартинес.

Зато Месси играл с Испанией в товарищеских матчах в 2006-м (1:2), 2009-м (1:2) и 2010-м (4:1), забив два гола в трёх матчах. Так что сразу у четырёх аргентинцев есть опыт соперничества с испанской сборной, а вот нынешние игроки красной фурии никогда не играли против основы аргентинцев.

Что касается матчей на чемпионатах мира, то такой был только один. На групповой стадии ЧМ-1966 Аргентина обыграла Испанию со счётом 2:1. А в плей-офф мундиаля они никогда не играли, и впервые это случится в это воскресенье.

Напомним, что за день до финала, 18 июля, пройдёт игра за третье место, в которой поспорят команды Франции и Англии.

Месси сделал заявление о финале ЧМ-2026 с Испанией

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