Прямая трансляция стартового матча Аргентины на ЧМ-2026

Сборная Аргентины по футболу стартует на чемпионате мира 2026 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Действующие чемпионы мира сыграют в первом туре группы J против команды Алжира. Матч в Канзасе начнется в 06:00 по казахстанскому времени.

Прямая трансляция матч пройдет на телеканале Qazsport и на сайте телевещателя и начнется в 05:50.

В другом матче этого квартета сыграют сборные Австрии и Иордании. Встреча пройдет 17 июня в Сан-Франциско (США) и начнется в 09:00 по казахстанскому времени.

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