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ЧМ-2026
Вчера 17:13
 

Прямая трансляция стартового матча Аргентины на ЧМ-2026

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Прямая трансляция стартового матча Аргентины на ЧМ-2026 ©instagram.com/afaseleccion

Сборная Аргентины по футболу стартует на чемпионате мира 2026 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Сборная Аргентины по футболу стартует на чемпионате мира 2026 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Действующие чемпионы мира сыграют в первом туре группы J против команды Алжира. Матч в Канзасе начнется в 06:00 по казахстанскому времени.

Прямая трансляция матч пройдет на телеканале Qazsport и на сайте телевещателя и начнется в 05:50.

В другом матче этого квартета сыграют сборные Австрии и Иордании. Встреча пройдет 17 июня в Сан-Франциско (США) и начнется в 09:00 по казахстанскому времени.

Расписание 6-го дня ЧМ-2026: Франция и Аргентина начинают путь


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Чемпионат мира 2026   •   США, Канзас-Сити   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 06:00   •   закончен
Аргентина
Аргентина
3:0
Алжир
Алжир
Кто победит в основное время?
Аргентина

67%

Ничья

11%

Алжир

21%

Проголосовало 132 человек

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