Прямая трансляция решающего матча сборной Бразилии на ЧМ-2026

В ночь с 24 на 25 июня состоятся заключительные матчи группового этапа чемпионата мира-2026 в квартете C. Одной из главных встреч игрового дня станет противостояние сборных Шотландии и Бразилии, сообщают Vesti.kz.

Где и когда смотреть матч?

Поединок пройдет на стадионе "Хард Рок" в Майами-Гарденс (штат Флорида, США). Стартовый свисток прозвучит в 03:00 по казахстанскому времени.

В прямом эфире встречу покажет телеканал Qazaqstan. Также трансляция будет доступна на официальном сайте вещателя.

Параллельно в это же время состоится еще один матч группы C, в котором сыграют сборные Марокко и Гаити. Эта встреча будет показана на телеканале Qazsport.

Ориентировочные составы команд

Шотландия:

Ганн — Паттерсон, Хэнли, Хендри, Робертсон — Доук, Маклин, Кристи, Макгинн — Мактоминей — Адамс.

Бразилия:

Алиссон — Данило, Габриэл, Маркиньос, Д. Сантос — Бруно Гимарайнс, Каземиро — Райан, Пакета, Винисиус Жуниор — Кунья.

Турнирное положение

Сборная Шотландии начала турнир с минимальной победы над Гаити (1:0), однако во втором туре уступила Марокко со счетом 0:1.

Бразильцы стартовали на чемпионате мира ничьей с Марокко (1:1), а затем уверенно разобрались с Гаити — 3:0.

Перед заключительным туром борьба за путевки в плей-офф остается открытой, поэтому результат матча между Шотландией и Бразилией может стать определяющим для обеих команд.

Определятся все участники плей-офф

Именно третий тур группового этапа окончательно сформирует состав участников стадии плей-офф. Напомним, чемпионат мира-2026 проходит на полях США, Канады и Мексики и завершится 19 июля.

В 1/16 финала выйдут команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также восемь лучших сборных, финишировавших на третьих позициях.

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