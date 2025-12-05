По две игры одновременно: что известно о трансляции 3-го тура ЧМ? Расписание с комментаторами

Уже сегодня на ЧМ-2026 начинается заключительный третий тур группового этапа. Корреспондент Vesti.kz рассказывает самое главное, что нужно знать об этих матчах.

Ещё 24 матча, по итогам которых места в каждой из 12 групп будут распределены. Станут известны 32 участника плей-офф и 16 команд, которые отправятся по домам.

Самый быстрый тур и параллельные матчи

Третий тур группового этапа растянется всего на четыре дня. В каждом игровом дне пройдут по шесть игр в три слота. По два матча каждой группы будут проходить одновременно, что добавляет интриги и непредсказуемости.

Большая часть матчей третьего тура пройдёт на территории США (18), но по три матча пройдут в Канаде и Мексике.

В первый день (в ночь с 24 на 25 июня) пройдут последние матчи в группах В, С и А;

Во второй день (в ночь с 25 на 26 июня) - последние матчи в группах E, F и D;

В третий день (в ночь с 26 на 27 июня) - последние матчи в группах I, F и G;

В четвёртый день (в ночь с 27 на 28 июня) - последние матчи в группах L, K и J.

Трансляции 3-го тура ЧМ: на каком канале и кто комментирует?

Все матчи третьего тура группового этапа будут показаны в прямом эфире на телеканалах Qazsport и Qazaqstan. Это единственная стадия турнира, на которой Qazaqstan не дублирует матч, показываемый на Qazsport, а даёт в эфир другую игру. Поэтому у зрителей будет право выбора: либо следить за двумя матчами параллельно, либо сосредоточиться на одном из них.

Предлагаем вашему вниманию расписание игр третьего тура группового этапа ЧМ-2026:

25 июня, 00:00. Швейцария - Канада (Qazaqstan, комменаторы: Олжас Байбосынов, Маргулан Жакып);

25 июня, 00:00. Босния и Герцеговина - Катар (Qazsport, комментаторы: Даулет Сейтбеков, Сергей Райлян).

25 июня, 03:00. Шотландия - Бразилия (Qazaqstan, комментаторы: Алимжан Аскар, Руслан Бахытжан);

25 июня, 03:00. Марокко - Гаити (Qazsport, комментаторы: Ернур Дуйсенгазы, Димаш Тулегенов).

25 июня, 06:00. Чехия - Мексика (Qazaqstan, комментаторы: Еламан Амиргазы, Айбек Кабылша);

25 июня, 06:00. ЮАР - Южная Корея (Qazsport, комментаторы: Фархат Каналы, Адлет Кусаинов).

26 июня, 01:00. Кюрасао - Кот-д'Ивуар (Qazsport, комментаторы: Есей Женисулы, Дмитрий Нестеренко);

26 июня, 01:00. Эквадор - Германия (Qazaqstan, комментаторы: Олжас Байбосынов, Айбек Намазбаев).

26 июня, 04:00. Япония - Швеция (Qazaqstan, комментаторы: Алимжан Аскар);

26 июня, 04:00. Тунис - Нидерланды (Qazsport, комментаторы: Маргулан Жакып, Димаш Тулегенов).

26 июня, 07:00. Турция - США (Qazaqstan, комментаторы: Руслан Бахытжан, Айбек Кабылша);

26 июня, 07:00. Парагвай - Австралия (Qazsport, комментаторы: Еламан Амиргазы, Адлет Кусаинов).

27 июня, 00:00. Норвегия - Франция (Qazaqstan, комментаторы: Алимжан Аскар, Руслан Бахытжан);

27 июня, 00:00. Сенегал - Ирак (Qazsport, комментаторы: Ернур Дуйсенгазы, Сергей Райлян).

27 июня, 05:00. Уругвай - Испания (Qazaqstan, комментаторы: Олжас Байбосынов, Даулет Сейтбеков);

27 июня, 05:00. Кабо-Верде - Саудовская Аравия (Qazsport, комментаторы: Еламан Амиргазы, Дмитрий Нестеренко).

27 июня, 08:00. Египет - Иран (Qazaqstan, комментаторы: Есей Женисулы, Айбек Кабылша);

27 июня, 08:00. Новая Зеландия - Бельгия (Qazsport, комментаторы: Маргулан Жакып, Димаш Тулегенов).

28 июня, 02:00. Панама - Англия (Qazaqstan, комментаторы будут определены позже);

28 июня, 02:00. Хорватия - Гана (Qazsport, комментаторы будут определены позже).

28 июня, 04:30. Колумбия - Португалия (Qazaqstan, комментаторы будут определены позже);

28 июня, 04:30. ДР Конго - Узбекистан (Qazsport, комментаторы будут определены позже).

28 июня, 07:00. Иордания - Аргентина (Qazaqstan, комментаторы будут определены позже);

28 июня, 07:00. Алжир - Австрия (Qazsport, комментаторы будут определены позже).

Ранее мы выделили пять главных моментов второго тура группового этапа ЧМ-2026:

Рекорды Месси и Роналду, первые вылеты и необычное удаление: топ-5 моментов второго тура ЧМ-2026

Фото: IG/qazsport_official (1), IG/fifaworldcup (2-13)©️

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