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ЧМ-2026
Вчера 20:35
 

Прямая трансляция матча Узбекистан - Колумбия на ЧМ-2026

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Прямая трансляция матча Узбекистан - Колумбия на ЧМ-2026 ©Depositphotos

Утром 18 июня состоится матч между сборными Узбекистана и Колумбии в рамках первого тура чемпионата мира-2026 по футболу, который проходит в Мексике, Канаде и США, передают Vesti.kz.

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Утром 18 июня состоится матч между сборными Узбекистана и Колумбии в рамках первого тура чемпионата мира-2026 по футболу, который проходит в Мексике, Канаде и США, передают Vesti.kz.

Где и когда смотреть матч Узбекистана и Колумбии на ЧМ-2026

Встреча пройдёт на стадионе "Ацтека" в Мехико (Мексика) и начнётся в 07:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция игры будет доступна на телеканале Qazsport. Встречу также можно посмотреть на официальном сайте вещателя.

Статистические факты о матче от ФНК

  • Команды прежде не встречались;
  • Узбекистанцы потерпели два поражения подряд с общим счётом 1:4;
  • В восьми последних матчах узбекистанцы проиграли дважды;
  • В 13 последних матчах у колумбийцев два поражения;
  • Колумбийцы пропускали в трёх матчах в 2026 году из четырёх;
  • В рейтинге ФИФА сборная Узбекистана (50) ниже Колумбии (13).

Следующие матчи команд на мундиале

Следующий матч узбекистанцы проведут 23 июня против Португалии. Колумбия 24 июня сыграет с ДР Конго.

Ранее стало известно, что в Узбекистане перенесли время начала рабочего дня из-за матча ЧМ-2026.

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Чемпионат мира 2026   •   Мексика, Мехико   •   Групповой этап, мужчины
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Узбекистан
Узбекистан
1:3
Колумбия
Колумбия
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