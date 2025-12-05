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ЧМ-2026
Сегодня 15:35
 

Прямая трансляция матча Англии за выход в плей-офф ЧМ-2026

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Прямая трансляция матча Англии за выход в плей-офф ЧМ-2026 Джуд Беллингем в составе сборной Англии. ©Depositphotos/mrogowski_photography

В ночь на 24 июня сборные Англии и Ганы проведут матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике, сообщают Vesti.kz.

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В ночь на 24 июня сборные Англии и Ганы проведут матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике, сообщают Vesti.kz.

Где и когда смотреть матч

Встреча группы L состоится на стадионе "Джиллетт" в Фоксборо (штат Массачусетс, США). Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по времени Казахстана.

Прямую трансляцию покажет телеканал Qazsport, также матч будет доступен на официальном сайте вещателя.

Ориентировочные составы

Англия:

  • Вратарь — Джордан Пикфорд
  • Защитники — Рис Джеймс, Эзри Конса, Джон Стоунз, Нико О’Райли
  • Полузащитники — Деклан Райс, Эллиот Андерсон, Нони Мадуэке, Джуд Беллингем, Энтони Гордон
  • Нападающий — Харри Кейн

Гана:

  • Вратарь — Лоуренс Ати-Зиджи
  • Защитники — Марвен Сеная, Джонас Аджетеи, Джером Опоку, Гидеон Менса
  • Полузащитники — Калеб Йиренки, Антуан Семеньо, Элиша Овусу, Джордан Айю
  • Нападающие — Камаль Сулемана, Эрнест Нуама

Турнирное положение

Англия начала чемпионат мира с уверенной победы над Хорватией (4:2), а Гана стартовала с минимальной победы над Панамой (1:0). Победитель предстоящего матча может досрочно гарантировать себе выход в плей-офф.

В заключительном туре группового этапа англичане сыграют с Панамой, а Гана встретится с Хорватией — обе игры состоятся 28 июня параллельно.

Турнир стартовал 11 июня, финальный матч запланирован на 19 июля.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Фоксборо   •   Групповой этап, мужчины
24 июня 01:00   •   не начат
Англия
Англия
- : -
Гана
Гана
Кто победит в основное время?
Англия
Ничья
Гана
Проголосовало 210 человек

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