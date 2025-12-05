"Пока он не завершит" - Нани сделал честное заявление о Роналду

Полузащитник "Актобе" и экс-игрок сборной Португалии Луиш Нани высказался о своём бывшем партнёре по команде Криштиану Роналду. На счету 41-летнего форварда два гола в двух матчах на ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

"То, что делает Криштиану, - это потрясающе. Для меня это не сюрприз. В каждом матче, в котором он принимает участие, всегда происходит что-то новое: новый рекорд, новый гол. Он победитель. Он пример для всех, кто любит футбол. Поэтому нам нужно поздравить его и продолжать поддерживать и наслаждаться его игрой до тех пор, пока он не примет решение о завершении карьеры, потому что у него было не так много отдыха за эти многие годы. Он один из величайших футболистов в истории. Нам нужно поддержать его. Нам стоит ценить то, что он делает", - цитирует его слова Спортс со ссылкой на SportyTV.

Отметим, что 39-летний Нани играл с Роналду в "Манчестер Юнайтед" (2007-2009), а также в сборной Португалии (2006-2017).

Сегодня "Актобе" Нани проведёт очередной матч в КПЛ, но сам португалец задействован не будет из-за перебора жёлтых карточек:

Прямая трансляция матча "Окжетпес" - "Кайрат" и ещё трёх игр КПЛ

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