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ЧМ-2026
Сегодня 14:17
 

"Пока он не завершит" - Нани сделал честное заявление о Роналду

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"Пока он не завершит" - Нани сделал честное заявление о Роналду Луиш Нани. Фото: ФК "Актобе"©

Полузащитник "Актобе" и экс-игрок сборной Португалии Луиш Нани высказался о своём бывшем партнёре по команде Криштиану Роналду. На счету 41-летнего форварда два гола в двух матчах на ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

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Полузащитник "Актобе" и экс-игрок сборной Португалии Луиш Нани высказался о своём бывшем партнёре по команде Криштиану Роналду. На счету 41-летнего форварда два гола в двух матчах на ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

"То, что делает Криштиану, - это потрясающе. Для меня это не сюрприз. В каждом матче, в котором он принимает участие, всегда происходит что-то новое: новый рекорд, новый гол.

Он победитель. Он пример для всех, кто любит футбол. Поэтому нам нужно поздравить его и продолжать поддерживать и наслаждаться его игрой до тех пор, пока он не примет решение о завершении карьеры, потому что у него было не так много отдыха за эти многие годы.

Он один из величайших футболистов в истории. Нам нужно поддержать его. Нам стоит ценить то, что он делает", - цитирует его слова Спортс со ссылкой на SportyTV.

Отметим, что 39-летний Нани играл с Роналду в "Манчестер Юнайтед" (2007-2009), а также в сборной Португалии (2006-2017).

Сегодня "Актобе" Нани проведёт очередной матч в КПЛ, но сам португалец задействован не будет из-за перебора жёлтых карточек:

Прямая трансляция матча "Окжетпес" - "Кайрат" и ещё трёх игр КПЛ

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 14 10 4 0 26-9 34
2 Кайрат 16 9 6 1 26-11 33
3 Окжетпес 14 7 6 1 20-13 27
4 Улытау 14 6 5 3 13-13 23
5 Актобе 14 6 4 4 18-13 22
6 Астана 14 6 4 4 19-15 22
7 Елимай 14 5 5 4 21-19 20
8 Атырау 14 3 9 2 11-9 18
9 Женис 14 4 5 5 11-16 17
10 Жетысу 14 3 6 5 19-22 15
11 Кызылжар 15 4 3 8 17-22 15
12 Кайсар 15 2 8 5 11-18 14
13 Тобол 14 3 3 8 13-22 12
14 Иртыш 14 1 7 6 13-19 10
15 Алтай УК 14 1 7 6 9-15 10
16 Каспий 14 2 2 10 8-19 8

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Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Жетысуская область, Талдыкорган   •   Тур 15, мужчины
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