Остановит Роналду? Хусанов сделал заявление о матче с Португалией на ЧМ-2026

Защитник английского "Манчестер Сити" и сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов высказался о предстоящем матче против Португалии в рамках второго тура чемпионата мира-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

В этой встрече 22-летему футболисту придётся сдерживать одного из лучших игроков в истории - пятикратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду.

"В матче с Колумбией мы упорно работали. Забили первый гол, сравняли счёт, после этого старались забить второй мяч. Чувствовали, что можем это сделать и шли вперёд. К сожалению, нам не удалось реализовать свои моменты. Поддержка болельщиков была для нас большой мотивацией. Что касается матча против Португалии, то это безусловно будет непростая игра, но мы готовы", - приводит слова Хусанова Championat.Asia.



Матч между сборными Португалии и Узбекистана состоится 23 июня в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира — 2026 (группа K). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по времени Казахстана. Прямая трансляция встречи будет доступна по этой ссылке.

В первом туре португальцы неожиданно потеряли очки, сыграв вничью с ДР Конго (1:1), несмотря на статус одного из главных фаворитов группы.

Узбекистан, в свою очередь, начал турнир с поражения от Колумбии (1:3) и теперь находится в ситуации, когда очки в следующем матче становятся критически важными для сохранения шансов на выход в плей-офф.

Ранее футболист сборной Португалии прокомментировал тактические ожидания от соперника, отметив особенности игры узбекистанской команды перед очной встречей.

Также главный тренер Узбекистана Фабио Каннаваро обозначил задачи своей команды на предстоящий матч против португальцев на ЧМ-2026.

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