Определился четвёртый неудачник ЧМ-2026

Сборная Иордании завершила выступление на чемпионате мира-2026 по футболу после поражения от Алжира (1:2) в матче второго тура группового этапа, передают Vesti.kz.
Иордания покидает турнир
Неудача в игре с Алжиром окончательно лишила иорданцев возможности побороться за продолжение борьбы на мировом первенстве. До этого команда уже уступила в первых турах, и поражение в последнем матче лишь закрепило итоговый результат.
Ранее турнир досрочно покинули сборные Туниса, Гаити и Турции.
Последний матч на мундиале
В заключительном туре группового этапа сборная Иордании проведёт формально прощальный матч против Аргентины. Встреча состоится 28 июня и уже не будет иметь турнирного значения для иорданской команды.
Чемпионат мира-2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня, а финальный матч запланирован на 19 июля.
Действующим чемпионом мира остаётся сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре завоевала титул, обыграв в финале Францию в серии пенальти.
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