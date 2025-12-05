Алжир сотворил камбэк и вырвал первую победу на ЧМ-2026

Сборная Алжира одержала волевую победу над Иорданией во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу. Встреча группы J завершилась со счётом 2:1 в пользу африканской команды, передают Vesti.kz.

Иордания открыла счёт

Матч начался с активной игры обеих команд, однако первыми отличились иорданцы. На 36-й минуте полузащитник Низар Аль-Рашдан вывел свою сборную вперёд, воспользовавшись ошибкой обороны соперника. Этот гол стал единственным в первом тайме.

Стандарты принесли Алжиру камбэк

После перерыва Алжир заметно прибавил и сумел переломить ход встречи. На 69-й минуте Рияд Марез исполнил точную подачу с углового, которую замкнул Надир Бенбуали, восстановив равновесие.

Решающий момент наступил на 82-й минуте. Очередной стандарт вновь стал результативным для алжирцев — после подачи с углового отличился Амин Гуири, который принёс своей команде победу.

Турнирное положение

Благодаря этому успеху Алжир набрал первые три очка на турнире и сохранил шансы на выход из группы. Иордания, напротив, потерпела второе поражение подряд и пока остаётся без набранных очков.

В первом туре алжирцы уступили Аргентине со счётом 0:3, а иорданцы с таким же результатом проиграли Австрии.

Впереди решающие матчи

28 июня в третьем туре группового этапа Алжир встретится с Австрией. В тот же день Иордания сыграет против Аргентины. Эти матчи станут определяющими в борьбе за выход в плей-офф чемпионата мира-2026.

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